Emre Belözoğlu'nu tutabilene aşk olsun!

Geçen sezon düşme hattında aldığı takımı Avrupa'ya götüren Emre Belözoğlu, kariyerine yaptığı muhteşem başlangıcı sürdürüyor. Fenerbahçe'de görev aldığı süreçte tek maçla şampiyonluğu kaçırdıktan sonra Medipol Başakşehir'in başına geçen ve istikrarlı oyununu her geçen gün geliştiren genç teknik adam Süper Lig 'e damga vurmaya devam ediyor. Bu sezon çıktığı resmi maçlarda henüz yenilgi yüzü görmeyen Turuncu-Lacivertliler, 2-1 kazandığı Ankaragücü maçında kalesinde ilk golünü gördü.



EN AZ GOL YİYEN TAKIM



5 büyük lig ile kıyaslandığında en az gol yiyen takım olarak dikkat çeken Başakşehir, topladığı 17 puanla da Süper Lig'in zirvesine adını yazdırdı. Savunması kadar hücum aksiyonlarında da son derece etkili bir grafik çizen İstanbul ekibinde Emre Belözoğlu'nun performansı büyük alkış topluyor. Başakşehir ayrıca 5 büyük ligle kıyaslandığında hem ligde hem Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden tek takım konumunda.



HEDEFİ AVRUPA



Fiorentina karşısında basın toplantısında İtalyanca konuşan, flaş röportajda İngilizce soruları yanıtlayan 41 yaşındaki çalıştırıcının hedefi olan Avrupa'da çalışma isteğine çok uzun sürmeden kavuşacak gibi duruyor. Konferans Ligi'ne de etkili bir başlangıç yapan Başakşehir, Perşembe günü RGS'yi yenmesi halinde mükemmel gidişatına bir yenisini daha ekleyecek.



TARİHE GEÇTİ



Ankaragücü deplasmanından da istediği sonucu alarak dönen Emre Belözoğlu, Başakşehir tarihine de şimdiden adını altın harflerle yazdırdı. Abdullah Avcı'nın daha önceden 21 maçlık yenilmezlik serisi vardı. Emre Belözoğlu yönetiminde bu rakam 23'e çıktı.





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