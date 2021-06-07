Emre Belözoğlu'ndan Ümit Özat'a dava

Fenerbahçe'deki görevlerinden geçen hafta ayrılan Emre Belözoğlu'nun avukatı, Ümit Özat hakkında hukuki işlemlere başlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu'ndan Ümit Özat'a dava
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07 Haziran 2021 12:42
Emre Belözoğlu'nun avukatı Mahir Işıkay, Ümit Özat'ın müvekkiline yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle hukuki işlem başlatıldığını duyurdu. 

Belözoğlu'nun avukatı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: 

"Daha önce Fenerbahçe formasını giymiş Ümit Özat'ın son dönemde sürekli gündemde kalmak için asılsız, yanlı, yanlış ve karalayıcı beyanları ile Sayın Emre Belözoğlu'nun manevi kişiliğini yıpratmaya, kişilik haklarını ihlale yönelik yalan ve iftiralarla dolu beyanları karşısında açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Ümit Özat söz konusu yalan, gerçek dışı, ifade özgürlüğünü aşan beyanlarıyla müvekkilim Sayın Emre Belözoğlu ve nezdinde Fenerbahçe Spor Kulübü ile mevcut yönetimine zarar verme amacı taşımaktadır.

Özellikle hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan ve açılmış tüm soruşturmalardan aklanarak çıkan müvekkilim Sayın Emre Belözoğlu; Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü ve Sportif Direktörü olduğu dönemlerde bu asılsız açıklamalara görevde olması nedeniyle her ne kadar cevap vermemişse de Ümit Özat'ın bunu fırsat bilerek asılsız ve karalayıcı açıklamalarına devam etmesi nedeniyle tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı, bu kapsamda tüm bu haksız ithamlarının hesabını çok yakın zamanda yargı önünde vermesi için gerekli işlemlere başladığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."



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