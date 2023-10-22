Emre Belözoğlu'ndan sürpriz başlangıç

Emre Belözoğlu'nun bu sezon aldığı sonuçlar



Başakşehir



❌0-2 Alanyaspor

❌0-2 Karagümrük

❌0-1 Konyaspor



MKE Ankaragücü



✅3-0 Kayserispor

❌1-2 İstanbulspor pic.twitter.com/wICRpMSPO0



— Sporx (@sporx) October 22, 2023

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü, İstanbulspor deplasmanında 2-1 mağlup olarak genç teknik adam yönetimindeki ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldıBu sonuçla birlikte bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 lig maçından 4 kez mağlup ayrılan Emre Belözoğlu'nun bu istatistiği dikkat çekti.Başakşehir'in başında çıktığı ilk 3 maçta Alanyaspor'a 2-0, Karagümrük'e 2-0 ve Konyaspor'a 1-0 yenilen Belözoğlu, Ankaragücü'nün başında çıktığı Kayserispor maçından 3-0 galip ayrılırken, İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu.