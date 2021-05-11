Emre Belözoğlu'ndan Ozan Tufan kararı!

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, oynanacak zorlu Sivasspor mücadelesinde, Ankaragücü maçının 35.dakikasında yaptığı değişiklik sonrası döndüğü 11'le sahada olacak.



Sağ bekte Gökhan Gönül'ü kullanacak olan genç teknik adam, orta alanda ise Ozan Tufan'ı koyacak. Mert Hakan kulübede olacak. Emre Belözoğlu'nun özellikle Ozan'ın orta alandaki dinamizminden vazgeçmeme adına böyle bir karar verdiği ifade edildi.



TISSERAND'LA DEVAM EDİLECEK



40 yaşındaki çalıştırıcı, A.Gücü maçında Ozan'ı sağ bekte başlatmış ancak kötü futbol sonrası devre arasını beklemeden değişikliğe giderek Ozan'ı orta alana çekmiş ve Gökhan Gönül'ü sağ beke monte etmişti. Kadronun geri kalanında ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Sakatlığı geçmeyen Serdar Aziz'in yerinde yine Tisserand olacak.



TAKTİK PLAN HAZIR



Şampiyonluk yarışına ortak olan Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla noktaladı. Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı gerçekleştirilirken oyuncularla kısa bir toplantı da yapıldı. Son 9 Süper Lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, evinde de son 4 maçından 12 puan çıkarıp zirve yarışına tutundu. Sarı-Lacivertliler bu maçlarda 10 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 4 gol gördü.



