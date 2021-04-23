Emre Belözoğlu'ndan Ozan Tufan'a yeni görev

Kasımpaşa maçı hazırlıklarında beklerde değişime giden Emre Belözoğlu, sol bek Caner ve sağ bek Nazım yerine solda Novak, sağda ise Ozan Tufan'ı denedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Emre Belözoğlu'ndan Ozan Tufan'a yeni görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2021 09:45
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Fenerbahçe
Fenerbahçe pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör Emre Belözoğlu antrenmanda beklerde değişime gitti. Sol bek Caner ve sağ bek Nazım yerine A takımda solda Novak, sağda ise Ozan Tufan'ı denedi.

Orta saha kurgusunu ise İrfan Can, Sosa ve Mert Hakan'dan oluşturdu. Bu denemeden nasıl bir sonuç çıkacağı ve sahaya yansıyıp yansımayacağı maç günü netlik kazanacak. 

 
 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.