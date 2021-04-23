Emre Belözoğlu'ndan Ozan Tufan'a yeni görev

Fenerbahçe pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.Teknik direktör Emre Belözoğlu antrenmanda beklerde değişime gitti. Sol bek Caner ve sağ bek Nazım yerine A takımda solda Novak, sağda ise Ozan Tufan'ı denedi.Orta saha kurgusunu ise İrfan Can, Sosa ve Mert Hakan'dan oluşturdu. Bu denemeden nasıl bir sonuç çıkacağı ve sahaya yansıyıp yansımayacağı maç günü netlik kazanacak.