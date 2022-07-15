Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil yorumu

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu.



TRT Spor'a konuşan genç teknik adam, "Bizim için son ve önemli bir rakibe karşı iyi bir hazırlık maçı oldu. İki takım da birbirini test etti. İki takımın da zorlu maçları var. Takımın performansından memnun değilim. İstediğimiz daha şiddetli, temaslı oyun. İkinci yarı bu anlamda daha iyiydi. Bu sene daha temaslı oyun istiyorum, bunu yapacağını düşünüyorum takımın. İkinci yarıda da yaptılar." dedi.



Takımın yeni transferi Mesut Özil için de görüşleri sorulan Emre Belözoğlu, "Mesut'u iki yönlü değerlendirmek lazım. Futbolculuk yönünde herkesin çok büyük beklentisi var. Dünyada Real Madrid'de oynamış, Arsenal'de oynamış, 2-3 sene öncesine kadar bu mevkide dünyadaki en önemli 3-4 tane oyuncusundan biri. Oyunculuk kısmıyla ilgili ben ondan neler alabileceğimi biliyorum. Geçmişte de bir 10 hafta, daha önce de 20 hafta beraber çalışma ortamı oldu. Mesut'un insani yönünü bilen birisi olarak da şunları söylemek istiyorum; Mesut, geçmişte Almanya Milli Takımı'nı tercih etmesine rağmen, ülkemizde çok sevilen bir değer. Kendi milli değerlerinden vazgeçmemiş, bu yüzden Almanya'da sıkıntı yaşamış bir değer. Mesut'a bu anlamda, hissettireceğimiz olumlu duygularla çok verim alabileceğimizi düşünüyorum. Kendisi çok önemli bir oyuncu. Takıma destek vermek için elinden geleni yapacak. Kariyerinde Mesut'a yakışan bir final olsun istiyorum. O yüzden Mesut'a destek olmak istedik, kapımız ona açıktı. Kendisi de anlattıklarımıza inandı ve güvendi. Bundan sonra inşallah iki taraf da birbirine iyi gelecek. Sonunda Türk futbolu önemli bir değerinin finalini yapacak. Bana da Başakşehir çok iyi geldi. 35 yaşında futbolu bırakacağım konuşuluyordu, 39 yaşında Fenerbahçe'ye dönmek nasip oldu. O da belki burada yakaladığı başarılarla, Fenerbahçe'de futbolu bırakmayı yaşar. En büyük arzum, dileğim bu Mesut için." ifadelerini kullandı.



Son olarak 34 yaşındaki futbolcunun ne zaman forma giyebileceği sorulan Emre Belözoğlu, Mesut Özil'in kendileriyle sezon başı kampı yapmaması nedeniyle en az bir aylık bir sürece ihtiyaçları olduğunu söyledi.



