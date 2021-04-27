Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil kararı!

Fenerbahçe, sezonu kapatan sakatlıkları bulunan Altay, Perotti ve Sadık dışında tüm isimleri Alanya'ya götürme kararı aldı Son 8 maçı kaçıran Mesut Özil de kamp kadrosuna dahil edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil kararı!
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27 Nisan 2021 11:25
Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Üst üste 8 maç kaçıran ve son olarak antrenman eksikliği nedeniyle maç kadrosun alınmayan Mesut Özil, kamp kadrosuna dahil edildi.

Mesut Özil dışında sakatlığı bulunan Nazım Sangare de kadroya alındı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti dışında tüm isimlerin Alanya'ya götürülmesi kararlaştırıldı.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:




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