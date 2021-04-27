Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı.
Üst üste 8 maç kaçıran ve son olarak antrenman eksikliği nedeniyle maç kadrosun alınmayan Mesut Özil, kamp kadrosuna dahil edildi.
Mesut Özil dışında sakatlığı bulunan Nazım Sangare de kadroya alındı.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti dışında tüm isimlerin Alanya'ya götürülmesi kararlaştırıldı.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
Üst üste 8 maç kaçıran ve son olarak antrenman eksikliği nedeniyle maç kadrosun alınmayan Mesut Özil, kamp kadrosuna dahil edildi.
Mesut Özil dışında sakatlığı bulunan Nazım Sangare de kadroya alındı.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti dışında tüm isimlerin Alanya'ya götürülmesi kararlaştırıldı.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu: