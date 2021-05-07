Emre Belözoğlu'ndan Gökhan Gönül ile özel görüşme

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, Alanya maçında gördüğü kırmızı kartın üzüntüsünü atlatamayan Gökhan Gönül ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.



Belözoğlu, tecrübeli oyuncuya, "Sen bu takımın en önemli parçalarından birisin. Kaptanısın. Kırmızı kart olayı geride kaldı. Artık kalan 3 maça odaklanmamız lazım. Bu kritik mücadelelerde sana da ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.



Sarı-lacivertli takımda, Emre Belözoğlu'nun yaptığı bu moral konuşmasının Gökhan'ı fazlasıyla mutlu ettiği kaydedildi.



