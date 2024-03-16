MKE Ankaragücü'nün sezon başında kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan için teknik direktör Emre Belözoğlu Rumen oyuncunun sözleşmesiyle ilgili konuştu.



Emre Belözoğlu, "Kontratında bana ilk söylenen bilgi resmi maçlardı ama sadece Süper Lig maçıymış. Bildiğim kadarıyla 5 tane daha maç var. Morutan bizim için önemli bir oyuncu. Oyun içinde de değişiklikler yapıyoruz. Morutan da bugün merkezde beklediğimiz performansı gösteremeyince kenara attık. Sonra tekrar merkez geçti. Keşke sözleşme problemi olmasa. Her maç oynatmak isterim." sözlerini kullandı.



DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?



Emre Belözoğlu, İstanbulspor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Morutan için şu açıklamalarda bulunmuştu;



"Morutan ilk 11 oynamaya devam ederse kulübe çıkacak bir külfet var. Morutan'ın oynaması durumunda kulübümüzün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli var. İki kulüp anlaşmadığı sürece Morutan, ilk 11 oynaması pek mümkün gözükmüyor. İki kulüp anlaşmadığı sürece 11'de oynayamaz."



"Morutan'ın ilk 11 oynaması halinde, 25. maçını tamamladığında kulübün mecbur satın alma opsiyonu var. Bu rakamları da kulübümüzün ödeyemeyeceğini bu yüzden de kulüpler kendi aralarında anlaşmadan Morutan'ın ilk 11 oynamasının kulübümüzü ekonomik anlamda çok büyük bir külfetin altına sokacağını söyledim. Onun dışında bir şey söylemedim. Sonradan oyuna girmesiyle alakalı da bir problem yok. Onun dışında da 10 kişi kalmış bir takıma kendimizce hamleler yaptık. Başka bir durum yok."



MORUTAN'IN PERFORMANSI



Ankaragücü'nün sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, Başkent temsilcisinde toplamda 33 maça çıktı. Rumen futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol attı 3 asist yaptı.













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