Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe maçı açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, mağlup oldukları Demir Grup Sivasspor maçından sonra galip gelmenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, "Vefat edenlere Allah'tan rahmet, kalanlara ve ailelerine sabır diliyorum. İnşallah bir daha aziz milletimiz böyle sıkıntılar yaşamaz. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.



Belözoğlu, özellikle maçın ilk yarısında iyi bir futbol ortaya koyduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:



"Bugün kazanmak önemliydi. Geçen hafta içeride oynadığımız Sivas maçından ders çıkardığımızı gösterdik. İki gün önce önemli bir maç oynamamıza rağmen ilk yarı, istediğimiz tempoda gitti. İkinci yarı ufak tefek yorgunluklar oldu. Oyuncu kalitesi bizim kalitemizin altında olmasına rağmen organizasyonu yüksek bir takıma karşı oynadık. Osman hocayı tebrik ediyorum. Onlar da bu ligde önemli işler yapacak diye düşünüyorum. İlk yarıdaki oyunu, ikinci yarıda parça parça oynasak da onların da bizim gibi pas hafızası olan bir takım olduğunu bildiğimizden baskıyı doğru yerlerde yaptık. İlk yarıda çok daha net bir skor elde edebilirdik. Bunu beceremedik. İkinci yarıda maça ortak oldukları anlar oldu, o arada çalıştığımız organizasyondan bir gol attık. Mutluyum, kazanmak güzel, yolumuza devam ediyoruz. Bu sene 19. maçı oynadık, 13. galibiyeti aldık, yalnızca tek mağlubiyet yaşadık. Kolay rakamlar değil."



Bizi ve Fenerbahçe'yi zor bir maç bekliyor"



Belözoğlu, Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe mücadelesi hakkında ise şunları kaydetti:



"Fenerbahçe, ligin kendi sahasında bir karakteri olan ve bunu rakibe dikte etmeye çalışan bir takım. Onların oyuncu kalitesi çok yüksek. İki takım için de zor bir maç olacak. Biz kendi oyunumuzu oynamaya, kazanmak için oynamaya devam edeceğiz, rakip kim olursa olsun bundan vazgeçmeyeceğiz. Bizi ve Fenerbahçe'yi zor bir maç bekliyor."



Emre Belözoğlu son olarak, karşılaşmanın bitişi düdüğünün ardından turuncu-lacivertli ekibin teknik sorumlusu Erdinç Sözer'in kırmızı kart görmesi hakkında ise "Dünyanın en kibar insanı Erdinç hocadır, Erkan hoca onu atmış. Hayatımda ağzından kötü söz duymadım, benden birkaç kez duymuşsunuzdur bunun için özür dilerim ama Erdinç hoca küfür duymadığım bir insandır, çok şaşırdım. Yanına gidip konuştuğu için bir teknik adamın atılmasını doğru bulmuyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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