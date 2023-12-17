Emre Belözoğlu'ndan Faruk Koca açıklaması!

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kulübün yeni başkanı İsmail Mert Fırat ile taraftarlara açıklama yaptı.



Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili konuşan Emre Belözoğlu, şu sözleri kullandı;



"Aranızdaki en taze, en genç Ankaragüçlü benim. Bu Ankaragücü ailesinin bir parçası olduğum için şeref duyuyorum. Başkan Faruk Koca ile kader birliği yapmak benim için çok büyük bir onurdur. Bu süreç hiçbirimiz için kolay olmayacak. Sonuna kadar bir olursak emin olun daha da güçlenip çıkabiliriz. Birlik olmalıyız. Zaman birlikte olma zamanı. Başkanımıza ve oyuncularımıza sahip çıkacağız."





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