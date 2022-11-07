Emre Belözoğlu'ndan basın toplantısında tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'la 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, sonuçtan mutlu olmadıklarını söyledi.



Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikleri günden bu yana en kötü ilk yarıyı oynadıklarını belirtti.



İkinci yarı doğru hamleler yaptıklarını aktaran Belözoğlu, bundan daha iyisini yapabilecek güçlerinin olduğunun altını çizerek "Yediğimiz bütün gollerde hatalı benim. Çünkü oyunculardan bu oyunu ben istiyorum. En kötü ilk 45 dakikayı oynadık. Sorumluluk benim. Sonuçta oyuncuları ben tercih ediyorum. Burada bu oyunu çıkardıklarında, neler olduğunu gördüler. Bu oyuna devam etmek zorundalar. Bu oyuna sahip çıktıkları için başarılı olduk. Gösterdiğim şekilde oynayacaklar, buna gayret gösterecekler." dedi.



Genç çalıştırıcı ayrıca, "23. maçı oynadık, ilk defa bazı oyuncularımı bu kadar kötü gördüm. Oyun için çok fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Ben beraberliğe hiçbir zaman sevinmedim. Bugünkü oyunda sevinecek bir şey bulamıyorum." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Belözoğlu ile telefonundan ses geldiği öne sürülen bir basın mensubu arasında toplantı sonrası kısa süreli tartışma yaşandı.





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