Emre Belözoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi yorumu

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarını değerlendirdi.Emre Belözoğlu, bir gazetecinin Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna "Ahmet başkanın, Sergen hocanın açıklamalarını tabi ki takip ediyoruz. Bazı şeyler onların istediği gibi gitmiyor gibi görünüyor. Bu da normal bir reflekstir, camiayı bir tutmak, beraber tutmak için yapılan açıklamalar olduğu için ben kendi adıma anlayışla karşılıyorum." diye cevap verdi.