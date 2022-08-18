Emre Belözoğlu namağlup serisini sürdürdü

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı beşinci maçı da kaybetmedi.



Bu maçlarda 3 galibiyet elde eden turuncu-lacivertliler, iki de beraberlik aldı. Beş maçta 9 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 3 gol gördü.



Emre Belözoğlu idaresinde çıktığı ilk iki maçta Maccabi Netanya ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden İstanbul ekibi, 3. turda Breidablik'i deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 yenmeyi başarmıştı.





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