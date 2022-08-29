Emre Belözoğlu: 'Mesut Özil'den verim alacağız'

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ OYUNCULARDAN BİRİYDİ"



Takımının yaptığı antrenman öncesi konuşan genç teknik adam, Bandırmaspor'dan kadroya dahil ettikleri Keny için, "Keny transferi hem Bandırmaspor hem de bizim için hayırlı olsun. Biraz uzun bir süreç oldu. Beşiktaş'la yapılan görüşmelerde işin içine dahil değildik, kafamızda düşündüğümüz oyunculardan biriydi. Beşiktaş'la anlaşma süreci olmayınca devreye girdik. Birebirde birkaç görüşmemiz oldu, geçen senenin 1. Lig'deki en değerli futbolcularından biri. Bizim oyunumuza da uygun olacağını düşünüyoruz. Gelişimini tamamladıktan sonra büyük takımlarda rahatlıkla oynayabileceğini düşündüğüm bir oyuncu profili." dedi.



"KARİYER FİNALİNİ İYİ YAPMALI"



Mesut Özil ile ilgili görüşlerini aktaran 41 yaşındaki antrenör, "Mesut çok yakından tanıdığım ve sevdiğim bir kardeşim her şeyden önce. Dünya futbolunda, Real Madrid'de, Arsenal'de oynamış, Dünya Kupası finali oynamış çok değerli bir oyuncu. Kariyer finalinin çok daha iyi bitmesi gerektiğini söyledim. Fenerbahçe'de istediği ortamı bulamamış olabilir, kendisi daha iyi biliyordur yaşadıklarını. Ama ben Mesut'un burada mutlu olabileceğini, sadece futbola kafasını verip performans anlamında destek vereceğini düşündüğüm için bu transferi istedim. Birbirimize iyi geleceğimizi düşünüyorum. Ondan ne alabileceğimi çok iyi biliyorum. İnşallah o da bizim verdiğimizin karşılığını verecektir, o da oynamak ve iyi bir final yapmak istiyor. Başakşehir'in Mesut'tan çok iyi verim alacağını düşünüyorum, inanıyorum." diye konuştu.



"3 KULVARDA MÜCADELE EDERİZ"



İyi ve kaliteli bir takım olduklarını dile getiren Belözoğlu, "Herkesle mücadele edecek bir takımımız var. 3 kulvarda da mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Özellikle Avrupa'da ülke puanı için sonuna kadar zorlayacağımız bir sezon olmasını istiyorum. Kendi kategorisinde şampiyonaya katılan tek takım biz olduk. Diğer takımlarımız da Avrupa'da yollarına devam ediyorlar. İsrail'in de gerisindeydik, Belçika'nın da gerisindeydik. Bu iki takımı eleyerek önemli işler yaptık. Çok kritik bir eşik yaşıyor Türk futbolu" değerlendirmesinde bulundu.



"HERKES ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYMALI"



Türk takımlarının 27 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında olmamasını değerlendiren Emre Belözoğlu, "Türkiye çok önemli ve genç bir ülke. Spora yatırımları olan, devletimizin de desteklediği bir ülke. Herkesin şapkasını önüne koyması gerektiği bir süreç. Gelişim tek taraflı olmuyor, karşılıklı olması gerekiyor. Büyük fotoğrafa bakmalıyız. Biz Belçika Ligi'nde 4'te 4 yapmış bir takımla oynadık. Onlar maç oynayacağı için ülke federasyonu lig maçlarını iptal etmişti. Biraz beraber hareket eder, Türk futbolunun dertlerini beraber dert edersek, toparlanmayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte hatalarımızdan ders çıkararak, ülke futbolumuzu düşünerek hareket edersek, en iyi şampiyonalarda mücadele edecek takımları çıkartabiliriz diye düşünüyorum" yorumunda bulundu.



"İLK HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"



Pro lisans konusunun gündeme çok geldiğini belirten 41 yaşındaki Belözoğlu, "Eğitimin çok önemli olduğunu ve teknik adamlığın bir süreç olduğunu düşünüyorum. İyi bir ekibiniz olmalı, lige hakim olmanız gerekiyor. Futbolculuğumun son senelerinde kendime bu anlamda yatırım yaptım. Ben pro lisansımı aldıktan sonra eğitimime devam etmeliyim. Uzun süre Türk futboluna Avrupa'da hizmet etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.



Son olarak bu sezonki hedeflerini aktaran Başakşehir'in hocası, "Adım adım gitmek lazım, sezona iyi başlamış bir takımım var. Bunu bütün sezona yaymak istiyoruz. Türkiye'deki gelirleri düşündüğümüzde, Avrupa kupasında kazandığınız gelirlere bakıldığında çok çok az kalıyor. İlk hedefimiz gruplardan çıkmak. Avrupa'da seviye yüksek, ona göre hazırlanmalıyız. Her maçı kazanmak isteyen bir takım olacak sahada. Bir hedef belirlemedim kendime. Önümüzdeki maç Alanyaspor maçı. Tek hedefimiz bu maçı kazanmak için çalışmak" sözlerini kullandı.





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