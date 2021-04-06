Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'tan özür diledi

Denizlispor'u sahasında mağlup eden Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile Mert Hakan Yandaş arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'tan özür diledi
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06 Nisan 2021 10:58
Mert Hakan
Mert Hakan
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin başında ilk maçına Denizlispor karşısında çıkan Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, mücadele boyunca kulübede oturmazken futbolcularına sık sık direktifler verdi.

Oyunun her anında takımına hakim olmaya çalışan Belözoğlu, karşılaşmaya yedek başlayan Mert Hakan Yandaş'la dikkat çeken bir diyalog yaşadı.

Fenerbahçe, maçın son anlarına 1-0 üstün girerken Belözoğlu, 90'dan önce Mert Hakan'ı değişiklikte kullanmadı. Mert Hakan Yandaş oyuna girmek için çok istekli görünürken Belözoğlu, oyuncusunun yanına gidip erken oyuna alamadığı için önce sarıldı sonra özür diledi.

O anlar objektiflere yansırken Mert Hakan Yandaş, 90+3. dakikada takıma galibiyeti getiren golü atan Samatta'nın yerine oyuna dahil oldu.



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