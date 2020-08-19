Emre Belözoğlu, Malang Sarr'a kafayı taktı!

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, Malang Sarr transferi için Ahmet Bulut ile birlikte ekstra mesai harcıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
Emre Belözoğlu, Malang Sarr'a kafayı taktı!
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19 Ağustos 2020 08:03
Sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, tamamlanan birçok transfere rağmen çalışmalarını sürdürüyor. İlk hedefi ise savunmada Lemos'un partneri olarak Malang Sarr'ı kadroya katmak.

21 yaşındaki Fransız stoper için Avrupa'nın dev kulüpleri girişim yapmaya hazırlanıyor. Fransız futbol dergisi France Football, Twitter'dan Barcelona'nın Sarr ile ilgilendiğini öne sürerken, İspanyol basını ise Real Betis'in oyuncuya teklif yapacağını yazdı.

Emre Belözoğlu ise menajer Ahmet Bulut ile oyuncuyu ikna etmek için çabalıyor.

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