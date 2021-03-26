Emre Belözoğlu kulübede olabilecek mi?

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu geçti ancak özellikle Belözoğlu'nun hangi lisansa sahip olup olmadığı tartışma konusu oldu ve kulübede olup olamayacağı merak ediliyorduFutbolu geçen sezon sonunda bırakan Emre Belözoğlu futbolculuk kariyeri devam ederken önce UEFA B sonrasında ise UEFA A lisans kurslarını bitirmişti. Emre Belözoğlu, ligin geri kalanında takımı sahaya sürecek ve maçlarda da kulübede yer alacak.