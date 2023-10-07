Emre Belözoğlu: 'Konuşmak istemiyorum'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Belözoğlu, "Başakşehir ayrılığına dair bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna, "Hiçbir şey yapmak istemiyorum, hiçbir şey söylemek istemiyorum. Şu anda benim hedefim tamamen Ankaragücü. Geçmişle ilgili konuşmanın bir anlamı yok. Zaten konuşmak istemiyorum." cevabını verdi.



Ekim 2021'de Başakşehir'de göreve başlayan 43 yaşındaki teknik adam, 3 Eylül 2023'de İstanbul ekibinden ayrılmıştı.



Başakşehir'de yeni sezonda 3 maça çıkan Emre Belözoğlu, 3 mağlubiyet yaşadı.



