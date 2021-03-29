Emre Belözoğlu: 'Kariyeri planım bu değildi!'

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, basın toplantısı sırasında kariyer planlaması ve sportif direktörlükten teknik direktörlüğüne geçişini değerlendirdi.



İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri:



"Ben bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik direktörlerden biri olmak istiyorum. Bunu daha önce Ali Koç'a söylemiştim. Ne görev verildiyse onun için elimden geleni yapacağım. Benim hedeflerim, hayallerim çok büyük. Bunun için çok çalışacağım. Gayret edeceğim. Ne görev verildiyse onun için elimden geleni yaparım."



"SONUMUZU DÜŞÜNMÜYORUZ"



"Sonunu düşen kahraman olamaz. Şaka bu tabii. Olayı biraz esprili yaptık. Sonumuzu düşünmüyoruz. Önemli olan Fenerbahçe'nin sonu iyi olsun. Fenerbahçelilere uyandıklarında mutlu olacakları bir takım kurmak için bu göreve soyundum. Elimden geleni Fenerbahçe'nin menfaatleri için ortaya koyacağım."



"KARİYER PLANLAMAM BÖYLE DEĞİLDİ"



"Sezon başında da söyledim. Birçok hedefim, hayalimden vazgeçerek bu göreve layık görüldüm ve bu göreve başladım. Futbol bilgisi olan bir ülkede kime sorsanız, şu an benim kariyer planlamamın çok da doğru, isabetli kararlar olduğunu söylemez. Bu benim kariyer planlamam değildir. Bazen olaylar bizi bu noktaya iter. Bu görevden hiç çekinmeyiz. Fenerbahçe'nin iyiliği için elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştım. Beni Fenerbahçelilerin ne düşündüğü ilgilendiriyor. Ben kariyer planlamamı beni tanıyan kişiler bilir ki böyle yapmadım. Ancak, biz elimizi taşın altına sokacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız."



