Emre Belözoğlu kararını verdi! Forvette kim oynayacak?

Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 yenildiği rakibine karşı kazanmak istiyor.



Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile oynadığı ilk üç resmi maçtan toplam 10 gol atarak galip gelmişti. Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadeleyi 5-0'lık skorla kazanarak rakibine Süper Lig'deki en farklı mağlubiyetini tattırmıştı.



Galatasaray'ın puan kaybıyla ikincik yarışında tekrar avantaj sağlayan Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına 3 puan parolasıyla çıkacak. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu bu maçta da forvette Samatta'yı oynatacak.



Belözoğlu, Tanzanyalı'dan 1-1 biten Malatyaspor maçındaki kötü futbolu ve taraftarların tepkilerine rağmen vazgeçmeme kararı aldı.



