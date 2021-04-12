Emre Belözoğlu kararını verdi! Forvette kim oynayacak?

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, forvette Mbwana Samatta'dan vazgeçmeyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu kararını verdi! Forvette kim oynayacak?
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12 Nisan 2021 10:10
Mbwana Ally Samatta
Mbwana Ally Samatta
Fenerbahçe
Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 yenildiği rakibine karşı kazanmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile oynadığı ilk üç resmi maçtan toplam 10 gol atarak galip gelmişti. Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadeleyi 5-0'lık skorla kazanarak rakibine Süper Lig'deki en farklı mağlubiyetini tattırmıştı.

Galatasaray'ın puan kaybıyla ikincik yarışında tekrar avantaj sağlayan Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına 3 puan parolasıyla çıkacak. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu bu maçta da forvette Samatta'yı oynatacak.

Belözoğlu, Tanzanyalı'dan 1-1 biten Malatyaspor maçındaki kötü futbolu ve taraftarların tepkilerine rağmen vazgeçmeme kararı aldı. 



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