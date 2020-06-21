Emre Belözoğlu: 'Kalan 7 maçımızı da kazanmamız gerekiyor'

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart ile takımını Kasımpaşa maçında yalnız bırakacak.



Deneyimli orta saha, sahada olmasa da takım arkaşlarına desteğini sürdürüyor.



Türkiye Kupası'dan elenmenin üzüntüsünü üstlerinden atmaları için büyük çaba harcayan Emre'nin, "Başımızı kaldıracağız ve yolumuza devam edeceğiz. Camiayı çok üzdüğümüzü biliyoruz. Kalan 7 maçımızı da kazanmamız gerek. Tüm olumsuzlukları geride bırakmalı ve sahaya çıkıp,işimizi yapmalıyız" dediği öğrenildi.



