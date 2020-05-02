Emre Belözoğlu istedi, Fenerbahçe o transferi bitirdi!

Gençleştirme operasyonu için düğmeye basan, ilk imzayı Gölcüksporluattırırken, Bucasporlu Barış Sungur'la da anlaşma sağlandı.Gelecek sezon sportif direktörlük görevine gelmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun çok istediği İsmail, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyiyor. Forvet arkası ve santrfor oynayabilen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon 26 maçta 8 gol attı, 6 asist yaptı. Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre;Trabzonspor ve Antalyaspor'un da ilgilendiği İsmail'in yüksek top tekniğinin yanı sıra oyunu dikine oynama özellikleriyle dikkat çektiği belirtildi. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki diğer genç futbolcu ise TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur. İzmir kulübünün 4 ay önce profesyonel yaptığı 18 yaşındaki santrfor, bu sezon 2 maçta forma giyerken, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin genç forvetin transferi için Bucaspor'la büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve imza atılmasının an meselesi olduğu ifade edildi.