Emre Belözoğlu: 'İnşallah sinirime hakim olacağım'

Emre Belözoğlu, Hürriyet'ten Süleyman Arat'a açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'de cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor maçıyla sadece sarı lacivertliler için değil, Türk futbolu için bir dönemin sonuna geliniyor. 1996'da Zeytinburnu'nun altyapısından Galatasaray'a gelip Inter, Newcastle United, Atletico Madrid, Başakşehir ve Fenerbahçe formalarıyla sadece Türkiye'nin değil dünya futbolunun en önemli figürlerinden biri haline gelen Emre Belözoğlu aktif futbolculuk kariyerine 3 gün sonra noktayı koyuyor.



Cumartesi gününden sonra ise artık sadece bir görevle devam edecek olan Emre Belözoğlu sarı lacivertlilerde nasıl bir sportif direktör olacak? Kazandığı kupalarla, hem görev yaptığı takımlarla hem de bireysel olarak birçok başarıya imza attığı 23 yıllık kariyerinde sahadaki hırsı ve agresifliği ile de tanınan Emre, yeni görevinde nasıl bir profil çizecek?



Sadece Fenerbahçeliler'in değil, tüm futbol camiasının merak ettiği bu sorunun yanıtı 40 yaşındaki futbolcu bizzat kendisi verdi:



"Sinirime hakim olmayı başaramadım ama futbol sonrası inşallah başaracağım."



OKAN BURUK SÖZLERİ



Emre kendisiyle ilgili bu değerlendirmeyi yaparken uzun yıllar birlikte futbol oynadığı, Başakşehir'in şampiyon teknik direktörü Okan Buruk da eski takım arkadaşının yeni görevinde de çok büyük başarılara imza atacağına inanıyor.



Buruk, "Hem oyuncu olarak hem yaşadıklarıyla çok tecrübeli. Avrupa'da çok büyük takımlarda oynadı. Türkiye'de de 40 yaşına kadar oynadı şu anda bile yarı antrenör diyebiliriz ona. Yapacağı işte başarılı olacağına ben inanıyorum. O önemli bilgi birikimini doğru kullanacaktır" sözleriyle Emre'ye olan güvenini ifade etmişti.



Okan Buruk "Emre mi sen mi? Hanginiz daha büyük futbolcusunuz?" sorusuna ikisinin de farklı oyun yapıları olduğunu ama ayağı kırılmasa kendi futbol kariyerinin çok farklı noktalara doğru gidebileceğini belirterek "İkimiz de iyi futbolcuyduk diyelim" yanıtını vermişti.



Emre'nin aynı soruya cevabı kısa ve net oldu: "Bence Okan Ağabey benden daha iyi futbolcuydu."









