'Emre Belözoğlu imzayı atacak'

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in "Yardımcım ol" teklifi yaptığı Emre Belözoğlu kararını verdi.



Milliyet Gazetesi'nden Bilal Meşe, Emre Belözoğlu'nun kısa bir süre sonra A Milli Takım'da göreve başlayacağını duyurdu.



İşte Bilal Meşe'nin Emre Belözoğlu sözleri...



"Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un ayrılmasıyla birlikte Fenerbahçe'de on hafta takımın başında sahaya çıktı. Kişisel olarak bu süreçteki antrenörlük performansını beğendim. Gerek kadro tercihleri, gerekse oyuncu hamleleri hiç de sırıtmadı. Evet Fenerbahçe, Sivasspor yenilgisiyle şampiyonluğu kaçırdı, Emre Belözoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu. Sanırsınız ki, sezon başından bu yana takımın başında Emre vardı da, fatura ona çıkarıldı! Bir kişiyi on haftalık performansıyla kantara çıkarmanın doğruluğunu kim savunabilir Allah aşkına?



Neyse, dönelim asıl konumuza... Emre Belözoğlu'nun adı şu sıralar Milli Takım'la anılıyor, teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına getirileceği yazılıyor, çiziliyor. Henüz ortada atılmış bir imza yok. Bayramdan sonra büyük bir sürpriz olmaz ise Belözoğlu, Şenol Güneş'in yardımcısı olacak.



Kişisel görüşüm, Belözoğlu yıllarca Milli Takım'da oynamış, oranın havasını-suyunu iyi bilenlerden... Yararlı olacağı kesin... Artı, Emre Belözoğlu için de gelecek adına hem şans, hem de büyük fırsattır. Niye derseniz? Emre Belözoğlu zorunluluktan dolayı tribüne çıkmıştır. Ancak asıl yerinin saha içi olduğunu o da biliyor, biz de... Milli Takım'da bilgi- birikimi artacak, tecrübe kazanacak. İlerleyen yıllarda her yönüyle donanımlı bir teknik adam olarak karşımıza çıkacaktır Emre Belözoğlu... Yolun açık, şansın bol olsun..."