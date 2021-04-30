Emre Belözoğlu: 'Hiçbir şey bitmedi'

Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"Şampiyonluk açısından mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarıdaki oyunumuzla maçı kendimize yakın görüyordum ama kırmızı kart planlarımızı bozdu. Biz yine de bildiğimiz inandığımız oyunu oynamaya çalıştık"



"Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Oyunun ilk yarısında oyunu oturttuğumuz çok net anlar vardı. Önemli pozisyonlarımız oluştu ama bunları değerlendiremedik. İlk yarıda 10 kişi kalana kadar maçı bize daha yakın görüyordum."



"Kazanmak için buraya gelmiştik ama üzgünüz. Biz sonuna kadar bu işi devam ettireceğiz camiamız bunu bilsin. Bizim için her şey bitmiş değil. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. 4 maçımız var. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Futbol çok değişken bir oyun. 4 haftayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu camiaya layık şekilde 4 haftayı tamamlayacağız."





