Emre Belözoğlu: "Hazır duruma geleceğiz"

Emre Belözoğlu, takımın yeniden saha çalışmalarına başlamasından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Haber; Akşam
Emre Belözoğlu: 'Hazır duruma geleceğiz'
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07 Mayıs 2020 10:23
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, takımın yeniden saha çalışmalarına başlamasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Emre, "Evlerimizde geçirdiğimiz salgın sürecinde hiçbirimiz boş durmadık. Teknik heyetin bize verdiği programı harfiyen uyguladık. Bu süreçte herkes izolasyon kurallarına harfiyen uydu ve istenmeyen şeyler olmadı. Ancak yeni süreçte çok dikkatli olacağız. Gruplar halindeki çalışmalarımızı sürdürüp, Süper Lig maçları ve Türkiye Kupası öncesi kendimizi hazır hale getirmeyi amaçlıyoruz. Ben de bu takımın bir futbolcusu olarak takıma büyük katkı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.



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