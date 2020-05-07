Emre Belözoğlu: 'Hazır duruma geleceğiz'

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, takımın yeniden saha çalışmalarına başlamasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.Emre, "Evlerimizde geçirdiğimiz salgın sürecinde hiçbirimiz boş durmadık. Teknik heyetin bize verdiği programı harfiyen uyguladık. Bu süreçte herkes izolasyon kurallarına harfiyen uydu ve istenmeyen şeyler olmadı. Ancak yeni süreçte çok dikkatli olacağız. Gruplar halindeki çalışmalarımızı sürdürüp, Süper Lig maçları ve Türkiye Kupası öncesi kendimizi hazır hale getirmeyi amaçlıyoruz. Ben de bu takımın bir futbolcusu olarak takıma büyük katkı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.