Emre Belözoğlu görev başına

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, üzerindeki formayı çıkarıyor, eşofman-takım elbise ikilisine dönüyor!Koronavirüs salgını nedeniyle EURO 2020'de milli takımla yer alma hayalini gerçekleştiremeyen Emre Belözoğlu'nun, yakın çevresine futbolu bırakacağını söylediği öğrenildi. Hatta bu sezon maçların başlaması durumunda Emre'nin sezonun son maçında jübilesini yapması da düşünülüyor.Başkan Ali Koç ile sürekli görüşen ve sportif direktörlük görevini kabul eden Emre için Samandıra'da bir oda bile hazırlandığı kaydedildi. Tecrübeli oyuncu, transfer çalışmalarında bile aktif rol oynuyor.