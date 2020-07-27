Emre Belözoğlu gerçeği; Bedeni 'Oyna' diyor ama...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun futbolculuk dönemi artık kapanıyor. Fiziksel durumunun yanısıra içinde halen daha oynama isteği bulunan tecrübeli isim bir karar vermek durumunda. Futbolcunun ailesi devam etmesini istese de kulübün yeni idari yapılanmasında daha rahat görev alabilmesi için artık yeşil sahalara veda etmesi gerekiyor. Aksi halde geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi sıkıntılar söz konusu olabilir.



Hem futbolcu hem de idareci olduğu zaman Nabil Dirar ile antrenmanda yaşanan tartışmanın benzerleri tekrar ortaya çıkabilir. Bu yüzden doğru bir yapılanma için artık Emre'nin tek bir işe konsantre olması gerekiyor.



ERKEN MESAİ



Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası son 4-5 aydır kaptan, teknik adam ve idareci olarak görev yapan Belözoğlu bu süreçte fazlasıyla yoruldu ve yıprandı. Antrenman ve maçların dışında transfer listesi hazırladı. Transfer görüşmeleri yaptı. Kulüpte erken mesaiye başlayan deneyimli ismin yeni dönemde hem futbolcu hem de idareci olarak bu şekilde çalışması mümkün değil.



Aslında yapılan ölçümler, yaşam tarzı ve profesyonelliği eklendiğinde Emre Belözoğlu'nun bir yıl daha rahatlıkla futbol oynayacak durumda olduğunu ortaya koyuyor. Normal şartlarda en geç 22.00'da uyuyan, doğru beslenen, doğru antrenman yapan kaptan yılların getirdiği tecrübe ile vücuduna çok iyi bakıyordu. Gençken yaşadığı sakatlıkların aksine son dönemde ciddi bir sakatlık yaşamadı.



VEDA HAZIRLIĞI



Yapılan değerlendirmede 35-36 yaşındaki bir futbolcunun fiziksel özelliklerine yakın olan Belözoğlu, idari yapılanma için en büyük tutkusu olan futbola bir yıl erken veda etmeye hazırlanıyor. Nihai kararını kısa süre içinde açıklayacak ismin yakın çevresi ise bir yıl daha devam etmesinden yana. Ancak Emre'nin kendisinde bu enerjiyi görse de emeklilik kararını açıklayacağı öğrenildi.



INIESTA HATIRASI



Sarı-lacivertli formayla Çaykur Rizespor maçında gol atan ve 64 dakika sahada kalan Emre Belözoğlu, gecenin sonunda ilginç bir görüntüyle dikkat çekti. Soyunma odasına gidip üstünü değiştirdikten sonra tekrar yeşil sahaya çıkan kaptan orta sahada diz çöktü ve duygusal anlar yaşadı.



