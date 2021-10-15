Emre Belözoğlu, galibiyetle başladı!

Emre Belözoğlu tezahüratları

Teknik Direktör Emre Belözoğlu



🔰11 Maç

✅8 Galibiyet

⭕2 Beraberlik

❌1 Mağlubiyet pic.twitter.com/Y4OBuhir9Y



— Sporx (@sporx) October 15, 2021

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.Turuncu-lacivertli ekip, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.İstanbul ekibine galibiyeti getiren gollerin ikisini Stefano Okaka atarken, bir gol de Fredrik Gulbrandsen'den geldi.Bu sezon üçüncü galibiyetini alan Medipol Başakşehir, puanını 9'a yükseltti.İstanbul ekibi, gelecek hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.Medipol Başakşehir taraftarları, takımın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu'na yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.Emre Belözoğlu da taraftarları el sallayarak selamladı. Karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşayan oyuncular da tribünleri dolaştı.