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Emre Belözoğlu futbolu bıraktı
Emre Belözoğlu futbolu bıraktı
Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel futbol kariyerini sona erdirdi.
Haber;
Sporx.com
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15 Ağustos 2020 13:10
Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
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