Emre Belözoğlu futbolu bıraktı

Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel futbol kariyerini sona erdirdi.

Haber; Sporx.com
Emre Belözoğlu futbolu bıraktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2020 13:10
Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Detaylar gelecek...


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için