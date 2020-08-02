Emre Belözoğlu, Filip Novak'ta çok ısrarcı!

Fenerbahçe'de transferlerle yakından ilgilenen Emre Belözoğlu, sol bek transferinde Novak'ı listenin ilk sırasında tutuyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Emre Belözoğlu, Filip Novak'ta çok ısrarcı!
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02 Ağustos 2020 11:51
Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun Trabzonsporlu Novak'ın transferi için çok ısrarcı olduğu belirtildi.

Hazırladığı raporda Novak'ın her şeyden önce iyi bir takım oyuncusu ve profesyonel olduğunu ifade etti.

Ayrıca önünde oynayan ve geriye fazla gelmeyen hücum oyuncularının açıklarını kapattığı ve buna rağmen ileri çıkarak gol pozisyonu yaratıp gol bulduğu vurgulandı.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla tam 42 resmi maçta görev alan Çekyalı oyuncu, 10 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



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