Emre Belözoğlu: 'Erzurum 25 kez bizim ceza alanımıza giremez'

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, BB Erzurumspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu.



Maçı değerlendiren Belözoğlu, "Kazandığımız için mutluyuz. Bulunduğum konum ve görev itibarıyla oyunun neresini iyi, neresini kötü yaptığımızı kendimce deneyimliyorum. Takımım iştahı tek kelimeyle mükemmel fakat, baktığımızda rakipler farklı kazanıyor. Bugün bizim gol beklentimiz neredeyse 5'e yakın. Gol dışında 15 net pozisyonumuz var. Biz 50 kere ceza sahasına giriyorsak, Erzurumspor bizim ceza sahamıza 25 kere girmeyecek, bu gerçek. Benim oyun anlayışımda, futbola bakışımda bu böyle. Bir oyun inşa etmek kolay değil, oyunu inşa ederken kazanmak da önemli. Herkes elinden geldiğince mücadele ediyor. Ben olabildiğince herkese transparan olmaya çalışıyorum. Bugünkü oyun skorla birleştiğinde özellikle ilk yarıda memnun edici ama 2. yarıda rakibe 4 net pozisyon verdik, bunlar olumsuz görüntülerdi. Kazanmak güzel, yola devam edeceğiz, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz, 16-17 Mayıs'a kadar bu iş devam edecek ve sonra da iyi olacak. " dedi.



3 maçta da aynı şekilde devam edeceklerini kaydeden teknik adam, "Önümüzde 3 tane önemli maç var, hem oyunu inşa etme hem de oyunu kazanma ki beni futbolun içinden gelenler anlayacaktır, kolay değil. 4. maçı üst üste kazandık. Enerji, arzu için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ MAÇ BAŞLANGICINI YAPTIK"



Bu sezonun en iyi maç başlangıcını yaptıklarını belirten Belözoğlu, "Bu senenin ilk yarı performansı olarak hem gol beklentisi hem pas sayısı olarak rekor olabilir diye düşünüyorum. Oyunun gelişmesi gereken noktalarının farkında olduğumuzu söylemek istiyorum. Oyun ve oyuncu tercihleriyle alakalı kendimizi değerlendireceğiz. Ben bir oyun inşa etmeye çalışırken, oyuncularım da kazanacak enerjiyi gösteriyor. Şu anda ikisi bir arada gelişiyor. Sonuç itibarıyla kazanmak güzel. Herkesin enerjisi içeriye kattığı sinerji bizim için önemli." ifadelerini kullandı.



Kadıköy'de en büyük güçlerinin taraftarları olduğunu hatırlatan Belözoğlu, göreve geldiğinden beri Ülker Stadı'ndaki tüm maçları kazanmalarına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:



"Buranın bize vermiş olduğu heyecan duygusu bambaşka. Ben bunu arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım. Buranın kalemiz olduğunu söyledim. Oyunu istekli ve coşkulu oynadıklarında ben de taraftarımız gibi onları keyifle izliyorum. Onları bu oyuna ikna etme süremizi biraz daha kısalttık. Oyuncularımız erkenden ikna oldu, keyif alıp keyif verdiler. Bazı şeylerin değişmekte, gelişmekte olduğunu insanların söylemesi bizim için mutluluk verici."



"YETENEKLİ OYUNCULARLA OYNAMAK İSTİYORUM"



Oyunun gelişirken skorların da alınması gerektiğini vurgulayan Belözoğlu, "Oyunun gelişmesinde oyuncular en büyük pay sahibi. Size de adaletli olmak düşüyor. Yöneticilik vasfınızın devreye girmesi gerekiyor. Ben oyunu yetenekli oyuncularla, ayağına hakim oyuncularla oynamak istiyorum. Her bölgede böyle oyuncular olsun istiyorum. Merkez oyuncularımız ülkemizin kalitesini düşününce çok üst düzeyde. Onları farklı görevlerde değerlendirmeyi düşünüyorum. Onlar da keyif alıyorlar. Pas ve hareketli oyunda doğru ilerlemeleri var. Pas ve hareketli oyunda ciddi gelişim var. Henüz her şey mükemmel değil. Onlarla samimi şekilde duygularımı paylaşmaktan taraf oluyorum. Onun dışında oyunculara bir mesaj verme içinde olduğumu söyleyemem." değerlendirmesinde bulundu.



Serdar Aziz'in kişisel sosyal medya hesabını kapattığını bilmediğini ifade eden genç çalıştırıcı, Serdar'ın kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu ve sakatlığı sebebiyle doktor raporuyla kadroda olmadığını açıkladı.



"DERBİNİN SONUCU BİZİ İLGİLENDİRİYOR"



Sezona movite olduklarını ve sezon sonunda mutlu olacaklarına dair umutlarını sürdürdüklerini anlatan Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bizim motive olduğumuz bu sene. Hedeflerimiz bitmedi. Sonuna kadar kovalayacağız ve iyi olacağına inancım tam. Derbiden çıkacak her sonucun bizi ilgilendirdiği gerçeğini düşünüyorum ama bizim ne yaptığımızın daha değerli olduğunu söylemek istiyorum. Her maçımızı kazanmak istiyoruz. Herkes artık ligin sonuna gelindiğinin farkında. Her rakibe saygı duyuyoruz. Rakiplerimizin ne yaptığını takip ediyoruz ama bizim ne yapacağımızın çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz."