Emre Belözoğlu: 'En büyük görevim Erol Bulut'a yardım'

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek genç oyuncuları Ömer Faruk Beyaz konusunda yakında iyi gelişmeler yaşanacağını söyledi.

Sarı-lacivertli takımın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Emre Belözoğlu, "Ömer Faruk bizim çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Taraftarımızın da ona değer verdiğini biliyoruz. Onun kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz. Geçen hafta menajeri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum." dedi.

Süper Lig'de yenilgisiz yoluna devam eden Fenerbahçe'nin yeni bir takım olduğunun altını çizen Belözoğlu, "Yeni bir takım, yeni bir sportif direktör ve henüz 2. yılında bir başkan var. Ama aldığımız sonuçlar hepimizi mutlu ediyor. Skorlar yanımızda, oyun olarak da iyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Umarım böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Bizim en büyük görevimiz Erol Hoca'ya yardım etmek"

Çok yoğun bir şekilde Fenerbahçe'nin başarısı için çalıştıklarını aktaran Emre Belözoğlu, şöyle konuştu:

"Yapacak çok işimiz var. Camiamızda ve taraftarımızdan tek beklentimiz sabır ve güven. Futbolda iyi olduğu kadar kötü sonuçlar da var. Taraftarımızın her şartta bize destek vermesini bekliyoruz. Bizim en büyük görevimiz Erol Hoca'ya yardım etmek. Tamamen Erol Hoca'nın başarısına odaklandık. Hep birlikte ona yardım etmeliyiz."