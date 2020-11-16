Emre Belözoğlu: 'Dirar'ın menajeriyle görüştük'

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Samandıra'da A takımdan ayrı tek başına çalışmalarını sürdüren Nabil Dirar hakkında konuştu.



Transfer döneminde Nabil Dirar'ın gönderilmesi konusunda teknik direktör Erol Bulut ile görüştüklerinin altını çizen Belözoğlu, "Dirar takımdan ayrı çalışıyor, resmi bir tebliğimiz olmadı. Biz bunu oyuncunun ve kulübün haklarını koruyacak şekilde yürütüyoruz. Menajeriyle de görüştük. Süreç dinamik ilerliyor. Konuşuyoruz, görüşüyoruz. Sportif değerlendirme, sportif kararlar hocayla oturup verdiğimiz kararlar" dedi.



Emre Belözoğlu ayrıca, "Hiçbir oyuncuyla maaş indirimiyle alakalı görüşme yapmadık. Sportif hedefleri olan çok büyük bir camiayız. Fenerbahçe'nin itibarını zedelemeyiz. Hiçbir oyuncuya bize maaş indirimi yapacaksın diye bir şey dayatmadık." sözlerini kullandı



