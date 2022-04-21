Emre Belözoğlu devreye girdi: Sofiane Feghouli

Medipol Başakşehir, Sofiane Feghouli için harekete geçti.



Galatasaray'da Barcelona ile oynanan rövanş ve Beşiktaş derbisinde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve ardından gittiği Cezayir Milli Takımı'ndan bir kez daha sakatlanarak dönen Sofiane Feghouli, Sarı-Kırmızılı kulüpte gözden çıkarılmıştı.



Galatasaray'ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmamayı düşündüğü Sofiane Feghouli Cezayirli futbolcuya sezonun geri kalanı için de forma verilmemesi kararlaştırılmıştı.



EMRE BELÖZOĞLU, FEGHOULİ İÇİN NABIZ YOKLADI



Galatasaray'da gözden çıkarılan ve sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Feghouli için Sarı-Kırmızılı ekipte bunlar yaşanırken, teknik direktörlüğünü Emre Belzöğlu'nun yaptığı Medipol Başakşehir ise Cezayirli yıldız için nabız yoklamaya başladı.



32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için devre arasında da girişimlerde bulunan ancak hem oyuncunun yüksek maaşı hem de Galatasaray'da o dönem göreve gelen Domenec Torrent'in Feghouli'yi takımda tutmak istemesi sebebiyle bu transferi gerçekleştiremeyen Başakşehir'in Cezayirli yıldızla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.



Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun oyun stilini beğendiği ifade edilen Feghouli'nin maaş talebinin yapılacak olan transfer görüşmelerinde belirgin rol oynayacağı konuşuluyor.



Galatasaray'dan yıllık 3.8 milyon Euro kazanan Feghouli için Başakşehir'in belirlediği bütçenin ise yıllık 1.5 milyon Euro civarında olduğu öne sürülüyor.



Galatasaray'ın 2017 yılında İngiltere'nin West Ham United takımından 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Sofiane Feghouli'nin de kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı aktarılıyor.





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