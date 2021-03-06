Emre Belözoğlu, Caner Erkin için harekete geçti

Caner Erkin, Göztepe maçında oyundan çıkarken verdiği tepki sonrası geçici olarak kadro dışı bırakılmıştı. Birkaç hafta takımdan ayrı kalması beklenen Caner için sportif direktör Emre Belözoğlu harekete geçti.



Tecrübeli oyuncu, Trabzon ve Antalya karşılaşmalarında görev yapmadı, idmanlarda takımdan ayrı çalıştı. Ancak Novak'ın bekleneni verememesi nedeniyle gözler yeniden Caner'e çevrildi. Emre Belözoğlu, yıldız futbolcunun affedilmesi için harekete geçti. Erol Bulut'un da buna sıcak baktığı ve Milli oyuncunun para cezasıyla takıma dönebileceği öğrenildi.



