Emre Belözoğlu: "Büyük takım böyle oynar"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu: 'Büyük takım böyle oynar'
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12 Nisan 2021 21:45
Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Başlangıçtaki oyunun Fenerbahçe genlerine uygun olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Oyuncularıma teşekkür ederim. Kadıköy'de kazanmak güzel. Burada kazanmanın keyfini birçok kez yaşadım, teknik adam olarak Allah ikinci kez nasip diyor. Kazandığımız için mutluyuz. İlk başlangıcımız Fenerbahçe genlerine çok uygun. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Risk almamak, en büyük risktir. İnandığım değerlerin arkasından devam edeceğim. İlk yarı skoru bulmamız lazımdı. Yine bitirişte sıkıntı vardı. 1-0'dan sonraki oyun istemediğim, arzu etmediğim oyun. Oyunu sonlandırmanın yanı sıra oyunu dinlendirmeyi de arkadaşlarla konuşacağız." dedi.

Büyük bir takımın oynaması gerektiği gibi oynadıklarını vurgulayan genç teknik adam, "Her maçın ayrı senaryosu var. Topu tutan ve bekleri çıkaran bir oyun oynamaya çalıştık. Büyük takım böyle oynar, topu vermez." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Erzurumspor galibiyetini değerlendiren Emre Belözoğlu, "Kazandığımız için mutluyuz. Topu içeri attığımız için mutluyuz. Dün rakibimizin (Beşiktaş) 45-70 arasında ilk şutu gol oldu. Bazen top girmiyor, bazen top istedi mi giriyor." şeklinde konuştu.

Görev yaptığı sürece kazanmak istediğini de ekleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Çok kısa süre oldu. 10 günde 3 resmi maça çıktım. Kaybetmediğim için mutluyum. Fenerbahçe'de her teknik adam kazanmak için oynar. Benim de amacım bu. Emre Hoca'nın oyunu değil, Fenerbahçe genlerine uygun bir oyun istiyorum. Büyük takım daha iyi reaksiyon vermeli. Çok doğru işer yapmalı. Bunu yapınca, neler olabiliyor gördük." dedi.



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