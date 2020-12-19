Emre Belözoğlu: 'Burak Yılmaz bir kral!'

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Fransız TF1 kanalına bir röportaj verdi.
Burak Yılmaz, röportajdan yayınlanan ufak bir kısımda, "Bence en iyi takımlardan bir tanesiyiz. Ligin en iyi takımlarından bir tanesiyiz. Bir hayalim var takımımızla alakalı ama bunu söylemek istemiyorum." ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz'ın röportajında Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Jean Tigana ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun da görüşlerine yer verildi.
Burak Yılmaz'ı tek kelimeyle anlatması istenen Emre Belözoğlu ise, "Burak Yılmaz'ı tek kelimeyle anlatmak kolay değil ama o bir kral." şeklinde konuştu.
Burak Yılmaz, röportajdan yayınlanan ufak bir kısımda, "Bence en iyi takımlardan bir tanesiyiz. Ligin en iyi takımlarından bir tanesiyiz. Bir hayalim var takımımızla alakalı ama bunu söylemek istemiyorum." ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz'ın röportajında Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Jean Tigana ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun da görüşlerine yer verildi.
Burak Yılmaz'ı tek kelimeyle anlatması istenen Emre Belözoğlu ise, "Burak Yılmaz'ı tek kelimeyle anlatmak kolay değil ama o bir kral." şeklinde konuştu.
"Je pense que nous sommes l'une des meilleures équipes de L1. Et j'ai un rêve concernant notre équipe..." 🤩
Dimanche, découvrez la story de @yilmazburak17, qui se livre comme rarement à @YassinNfaoui, avec des témoignages de coéquipiers, coachs, et proches
RDV à 11h ! pic.twitter.com/qF7XNMAU4y
— Téléfoot (@telefoot_TF1) December 19, 2020