Emre Belözoğlu: "Burak Yılmaz bir kral!"

Lille forması giyen Burak Yılmaz, Fransız TF1 kanalına konuk oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Emre Belözoğlu: 'Burak Yılmaz bir kral!'
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19 Aralık 2020 17:20
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Fransız TF1 kanalına bir röportaj verdi.

Burak Yılmaz, röportajdan yayınlanan ufak bir kısımda, "Bence en iyi takımlardan bir tanesiyiz. Ligin en iyi takımlarından bir tanesiyiz. Bir hayalim var takımımızla alakalı ama bunu söylemek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın röportajında Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Jean Tigana ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun da görüşlerine yer verildi.

Burak Yılmaz'ı tek kelimeyle anlatması istenen Emre Belözoğlu ise, "Burak Yılmaz'ı tek kelimeyle anlatmak kolay değil ama o bir kral." şeklinde konuştu.



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