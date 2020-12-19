Emre Belözoğlu: 'Burak Yılmaz bir kral!'

"Je pense que nous sommes l'une des meilleures équipes de L1. Et j'ai un rêve concernant notre équipe..." 🤩



Dimanche, découvrez la story de @yilmazburak17, qui se livre comme rarement à @YassinNfaoui, avec des témoignages de coéquipiers, coachs, et proches



RDV à 11h ! pic.twitter.com/qF7XNMAU4y



— Téléfoot (@telefoot_TF1) December 19, 2020

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Fransız TF1 kanalına bir röportaj verdi.Burak Yılmaz, röportajdan yayınlanan ufak bir kısımda,." ifadelerini kullandı.Burak Yılmaz'ın röportajında Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Jean Tigana ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun da görüşlerine yer verildi.Burak Yılmaz'ı tek kelimeyle anlatması istenen Emre Belözoğlu ise, "" şeklinde konuştu.