Emre Belözoğlu: "Bu fırsat kaçmaz!"

Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'in konuğu oluyor. Kanarya, Beşiktaş'ın takıldığı haftada hata yapmayarak puan farkını yeniden 2'ye indirmenin peşinde. Ev sahibi ise kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu: 'Bu fırsat kaçmaz!'
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18 Nisan 2021 13:07
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe bugün Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Sarı Kanarya'da tek hedef galibiyet.

Sarı-lacivertliler kazanması halinde, MKE Ankaragücü ile berabere kalan lider Beşiktaş ile puan farkını uzun süre sonra 2'ye düşürecek. Şampiyonluk için şansını ve umudunu artıracak.

EMRE BELÖZOĞLU UYARDI

Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, oyuncuları ile yaptığı toplantıda ligde artık sayılı haftalar kala ayaklarına gelen bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini söyledi.

Sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki maçta Başakşehir'i 4-1 mağlup etmiş ve sonrasında 9 haftalık yenilmezlik serisi yakalamıştı (8G/1B).

33 puanla düşme hattında yer alan son şampiyon Başakşehir için de karşılaşmanın anlamı büyük. İstanbul ekibi, kabus görmemek için kazanmak istiyor.



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