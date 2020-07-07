Emre Belözoğlu: 'Bu benim kaderim olmuş'

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kaptan Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'nin kendisi üzerinden konuşulmasının hata olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum, bu duruma sevinmeli miyim, üzülmeli miyim bilmiyorum. Benim kaderim olmuş, ya kahraman ilan ediliyoruz, ya hain ilan ediliyoruz. Bu süreçlere de alıştık. Bir hafta önce bir pozisyon üzerine iki hafta konuşuluyor, ben de gündeme gelmek istemiyorum. Futbolu çok seviyorum, bu ülkede futbol oynayan birçok futbolcudan daha çok seviyorum futbolcu. Belki de oyuna girdikten gol atmayı Allah'a bana bu yüzden nasip ediyor" dedi.



Fenerbahçe taraftarının kendilerine inanmasını isteyen Belözoğlu, "İnşallah Fenerbahçe taraftarı bize inansın. Önümüzde çözmemiz gereken çok ciddi sorunlar var, bunları liderimiz Ali Koç önderliğinde çözeceğiz. Fenerbahçe taraftarı bize inansın. Eğer bırakma kararı alırsam benim için de kolay bir süreç olmayacak. Bizim adımıza çok kötü bir süreç... Hatalar yaptık, hatalar yapmaya da devam ediyoruz. Kalan üç maçımız var ve bu üç maçı kazanırsak başka bir senaryoyu da görebiliriz. Tüm sorunları çözerek inşallah önümüzdeki sezon Fenerbahçe taraftarının mutlu olabileceği bir sistem kuracağız" şeklinde konuştu.



Gol atması hakkında da konuşan Belözoğlu, "Gol atmak güzel, bunlar mutlu eden şeyler ama şu anda karışık duygular yaşıyorum. Olayın benim üzerimden gitmesini istemiyorum, tam tersine çözmemiz gereken çok daha önemli sorunlar var" dedi.



