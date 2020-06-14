Emre Belözoğlu: 'Biz olamıyorsak Başakşehir şampiyon olsun'

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu katıldığı Beyaz TV canlı yayınında geride kalan haftalarda favorisinin eski takımı Başakşehir olduğunu söyledi.



Emre Belözoğlu Fenerbahçe olarak şampiyonluk şanslarının düşük olması sebebiyle ligde Başakşehir'in şampiyon olmasını istediğini ifade etti.



Emre Belözoğlu'nun konuyla ilgili sözleri şu şekilde:



"Beşiktaş maçını izleyemedim. Uzun zamandır ilk defa çocuklarla birlikteydim, sadece Başakşehir maçını izleyebildim, Beşiktaş'ı izleyemedim. Okan ağabey benim en yakın arkadaşlarımdan, ağabeylerimden. Birlikte İtalya'ya gittik. Türk futbol camiasında gördüğüm en naif insanlardandır, onun başarılarını görmek beni mutlu ediyor. Şampiyonluk şansımız az olduğu için, Okan Buruk ve Başakşehir'in şampiyon olmasını istiyorum."



