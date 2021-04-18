Emre Belözoğlu: 'Benim için bir şereftir'

Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET



Çok önemli bir galibiyet aldık. Basit yorumlayacağım. Oyunun iyi olan, kötü olan yönleri vardı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunu daha iyi tutmalıydık. Oyunu daha iyi tutmalıydık. Hepsi elinden geleni yaptı.



HARUN TEKİN



Serkan Acar ağabeyimizin sene-i devriyesi. Camiamızın başı sağolsun. Altay ile alakalı birkaç cümle var. Hayatta neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemiyorsunuz. Harun'un performansı, Altay'ın şanssızlığı...



BENİM İÇİN ŞEREFTİR



"Onlara verdiğimiz söz doğrultusunda mücadele edeceğim. Bu takımın bir parçası olmak benim için yeterli bir şereftir. Sonu ne olursa olsun, biz sonuna kadar beraberiz. Mücadeleleri için onlara teşekkür ediyorum"



DAHA NET OYNAYABİLİRDİK



"BAY haftamıza giriyoruz. Dinlenmek için bir zaman olacak. Oyuncularla değerlendireceğiz oyunun iyi ve kötü yönleri. Daha net oynayabilirdik, Başakşehir 10 kişi kaldıktan sonra"



TECRÜBELİ HOCALAR VAR



Rakip takımlarda büyük ve tecrübeli teknik adamlar olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Çok maç var. Sonuna kadar bu yarışı devam ettirecek güce sahibiz. Rakipler de büyük kulüpler, tecrübeli teknik adamları var. Başakşehir de inşallah bu süreçten bir an evvel kurtulurlar. Bu ligin önemli bir takımı çünkü" dedi.



