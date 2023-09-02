Emre Belözoğlu: 'Bazen olmuyor, kader'

Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklamalar yaptı.



Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Bazen olmaz, yapacak bir şey yok. Sahaya odaklanacağız. Bu maçı nasıl kaybettiğimizi bilmiyorum açıkçası. Ben çok şansa inanmam. Bazen olmaz, kaderinizde yoktu. Bunu yaşadık." dedi.



"Milli arada bir şeyleri değiştirmek için neler yapacaksınız?" sorusuna genç çalıştırıcı, "Hiçbir şey yapmayacağız. Yaptıklarımızı tekrarlayacağız. Enerjimizi yükselteceğiz. Mevcut oyuncu grubuyla her maçı başlangıç göreceğiz. En iyi yaptığımız işi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



