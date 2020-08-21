Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Sezon sona ermeden Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık anlaşma sağlayan yönetim; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Barış Sungur transferlerini de resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler bu sefer Sosa transferi için beklemeye geçti.



Fenerbahçe'nin transferlerinden Jose Sosa için Emre Belözoğlu bizzat devreye girdi. Futbolu bırakma kararı aldıktan sonra takım liderliği için Sosa'yı düşünen Belözoğlu, başkan Ali Koç'a bu düşüncesini açtı. Arjantinli yıldızın 35 yaşında olmasına karşın liderliği, profesyonelliği ve kalitesiyle takımda fark yaratacağı konuşuldu.



İlk günden itibaren transfer görüşmesi Belözoğlu ile Sosa arasında geçti.



İstanbul faktörü



Tecrübeli futbolcu, ailesinin özellikle isteğiyle İstanbul'da yaşama fikrine sıcak baktı.



Büyük kulüpte devam etmek isteyen Sosa, Fenerbahçe'den gelen teklife en başından itibaren olumlu yaklaştı. Ülkesine dönmeyi bu noktada düşünmedi. Emre Belözoğlu'nu da saha içinden iyi tanıyan deneyimli oyuncu, transferin gerçekleşmesini istedi.



Maddi konularda da anlaşma sağlanınca Sosa için yeni bir dönem başladı.



