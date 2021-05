Emre Belözoğlu: 'Başarısız olduk'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor'u 2-1 yendikten sonra sezonu 3. sırada tamamlamalarının ardından açıklamalarda bulundu.



Şampiyonluk gelmediği için başarısız olduklarını söyleyen teknik adam, "Kazandık, Fenerbahçe maç kazandığına sevinir ama şampiyon olmadığında, sonuç ne olursa olsun, başarı yoktur. Biz üstümüze düşen her türlü sorumluluğu almalıyız. Şampiyonluk yoksa başarı yoktur, bunu kabul edeceğiz. Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını da yaşamış bir oyuncu olarak, şampiyonlukta bazen öyle anlar vardır ki, gece gündüze, gündüz geceye döner. Fenerbahçe'de futbol oynamak kolay değil. Sportif direktörlükle başladığım sezon sonrasında her geçirdiğim günü unutmayacağım ve ders çıkararak devam edeceğim. Birçok sevinç yaşarken birçok üzüntü de yaşıyorsunuz. En büyük hayalim Fenerbahçelileri mutlu etmekti. Oyun olarak bazı şeyleri yaptık son hafta, sezonda inişli çıkışlı grafiğimiz vardı. Fenerbahçe'ye hizmet etmekten duyduğum mutluluğu tarif edemem. Hayatımız devam edecek, Fenerbahçe hayatına devam edecek ama bugün Sivasspor ve bu maçı kazanmış teknik direktör olarak, Fenerbahçelilerin karşısına Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'su olarak çıkmayı çok isterdim." ifadelerini kullandı.



Şampiyonluğa inandığını kaydeden Belözoğlu, "Bireysel planlamalarımla ilgili konuşmak için doğru zaman değil. Fenerbahçe büyük camia, ben Fenerbahçeli Emre'yim bu bana yetiyor, Fenerbahçe'nin hedefleri hiçbir zaman bitmez, yaptığımız hatalar varsa ders çıkarıp, önümüzdeki sene daha doğru yapılanma ile Fenerbahçe devam edecektir. Fenerbahçe'nin olduğu yerde umut bitmez. Üzüntü verici olan şey, sezon sonuna kadar taşıdığımızda ben şampiyon olacağımıza inanmıştım, çocuklar da inanmıştı. Kişiler değil, aslolan Fenerbahçe'dir, Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür. Çocuklar da elinden geleni yaptı, bazen istediğiniz gibi gelişmez, hiç beklemediğiniz bir maçı da kazanabilirsiniz ama şampiyonluk yoksa başarı da yoktur." dedi.



Beşiktaş'ı tebrik eden genç hoca, "Beşiktaş şampiyon oldu, tebrik ederiz. Elimize gelmiş bu şansı tepmek çok üzüntü verici bir durum ama hayat devam edecek, Fenerbahçe için devam edecek, önemli olan da bu. Futbol adına söylenebilecek duygular bunlar. 10 haftada teknik direktör olarak elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Ekibime de teşekkür ediyorum. Ailelerimizden uzakta kaldık, onlara da zaman ayıramadık ama kabul edelim, şampiyonluk yoksa başarı yok, başaramadık." diye konuştu.