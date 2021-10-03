Emre Belözoğlu: 'Aziz Yıldırım beni ayılttı'

Futbolu geçen sezon bırakan ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini de üstlenen Emre Belözoğlu, Çok Güzel Hareketler programına konuk olarak katıldı.Sunucu Eser Yenenler Emre Belözoğlu'ndan ilginç bir hikayesini anlatmasını istedi.Emre Belözoğlu, Bursaspor'a kaybedilen şampiyonluk gecesiyle ilgili dikkat çeken bir anı anlattı.Belözoğlu şunları söyledi:"O gün iki gün boyunca ağladık. 2010 şampiyonluğunda anonsçunun kurbanı olduk. Maçın 2-2 bittiği anons edildi. Taraftar sahaya indi. Kalabalığa gelemedim ve bayıldım. Ayıldım, şampiyon Bursa. Bayıldığımda şampiyonduk, etrafıma bakıyorum bir sessizlik var. Başkan Aziz Yıldırım şampiyon Bursa dedi. Dedim bu bir rüya."