Emre Belözoğlu: 'Aykut Hoca'ya teşekkür etmek lazım'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri:



"Dersimize çalışıyoruz. Oyuncularımızı ona göre hazırlıyoruz. Beşiktaş maçı motivasyonu her maç devam edecek. Oyununu rakiplerine kabul ettirecek bir takım istiyoruz.



Başakşehir benim çok iyi bildiğim bir camia. Benim için çok özel bir kulüp. Her teknik adamın çalışmak isteyeceği mükemmel bir ortam var. Geçmişte şampiyonluk yaşadı. Şampiyonluklar kovaladı. Her takımın inişli çıkışlı performansları olabilir. Oyunsal olarak bu puanlarda kalmaması gereken oyunlar da oynadı takım Aykut Hocamızla beraber. Biz felsefemizi 1. dakikadan itibaren hissettirmeye çalıştık. Oyuncular da bunu güzel algıladılar."



"AYKUT HOCA'YA TEŞEKKÜR ETMELİYİM"



"Takımdaki bu beraberliği sezona yaymak istiyoruz. Bunu amaç edindik. Hem tecrübemiz hem enerjimiz var. Kazanarak devam etmek, kazanmayı en büyük alışkanlık haline getirmek en büyük amacım.



Elimde geniş, iyi bir kadro var. Aykut Hoca'ya teşekkür etmek lazım, fizik olarak iyi takım devraldık. Her oyuncuya ayrı ayrı değer veriyoruz.



Oyunu önde oynama isteğimiz, belki bizim kattığı şeyler olabilir. Fiziksel değerlerin iyi olması tamamen Aykut Hoca'nın eseri. Ne olursa olsun, her maçın ayrı senaryosu olduğuna inanarak her maçı kazanmak istiyoruz. İyi bir kadro var. Karşılığını alacağımız bir sezon olur umarım."



"NURİ ŞAHİN BÜYÜK KULÜPLERDE OYNADI"



"Nuri Şahin değerli bir kariyere sahip, çok değerli bir insan, sevdiğim bir kardeşim. Beraber yıllarca milli takımda oynadık. Kariyerinde başarılar diliyorum. Futbolculuk kariyerinde olduğu gibi teknik adamlık kariyerinde de büyük kulüplerde görev alır. Türkiye Ligi zor bir lig, maç kazanmak kolay değil bu ligde. Genç hocaların daha fazla görev alması, yeni nesil oyunun oynanması adına önemli."



"TRANSFER İÇİN ZAMAN VAR"



"Transfer adına hiçbir konuşma olmadı. Geçmişte yaptığım görevle alakalı herhalde. Yavaş yavaş scoutumuzla beraber oturup değerlendirme yapacağız. Genç ve dinamik kadro hedefimiz var. Transfer sadece oyuncu almak değil. Elimde geniş ve güçlü bir kadro var. Bazı haberlerin çıkması doğal, geçmişteki pozisyonumla alakalı.



Transferi değerlendirmek için daha zamanımız var. Takıma yeni dahil olduk."



"TÜRK TAKIMLARININ KAZANMASINI İSTERİM"



"Ülkemizde ulusal hedeflerimiz var. Avrupa'da oynayan tüm takımlarımızın kazanmalarını isterim. Oradaki maçları da kazanmamız gerek. Tüm takımlarımızın kazanmasını ister, kaybetmelerinden mutsuz olurum."



"NEWCASTLE'I KEŞKE BİR GEORDIE ALSAYDI"



"Dünya futbolu artık çok büyük bir pasta. Kulüpler alınıyor, satılıyor. Newcastle benden sonra ikinci kez satıldı. Oranın farklı bir kültürü var. Bir Geordie'nin kulübü almasını isterdim. Ancak dünya futbolunun da farklı gerçekleri var.



Benim gibi benden önce Avrupa'ya gidebilecek birçok teknik adam var. Gençliğimdeki futbolcu gibi önce ulusal, daha sonra uluslararası hedeflerim var. Bu ülkenin en büyük teknik direktörlerinden biri olarak Avrupa'ya gitmek isterim. Özellikle spesifik bir lig, ülke söylemek doğru olmaz. Şu an tamamen Başakşehir'in hedeflerine konsantreyim. Zamanı gelince konuşulur. Biz şu an Başakşehir'in derdini dert edinmiş durumdayız."



"ZAMANI GELİNCE DÜŞÜNÜRÜZ"



"Her oyuncu oyunu iki yönlü oynaması gerek. Şu an için transferle alakalı bir çalışmam yok. Takımı yeni yeni tanıma aşamasındayım. Zamanı gelince düşüneceğimiz oyuncular olabilir. Onu da çok açık şekilde paylaşmaktan geri durmayız."





İLGİLİ VİDEO