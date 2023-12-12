Emre Belözoğlu, Ankaragücü'nden istifa edecek mi? Son kararını verdi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunduğu maçın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığı iddia edilmişti. Belözoğlu'nun Ankara ekibindeki geleceğiyle alakalı verdiği karar belli oldu.

Haber; DHA - AA, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu, Ankaragücü'nden istifa edecek mi? Son kararını verdi
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12 Aralık 2023 16:47
Son güncelleme 12 Aralık 2023 17:09
Emre Belözoğlu'nun takımının içine düştüğü durumdan çok üzgün olduğu ve istifa kararı aldığı iddia edilmişti.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun yaşanan olaylar sonrasında takımın içinde bulunduğu durumdan güçlenerek çıkacağını belirterek yola devam etme kararı aldı.

Bir grup Ankaragücü taraftarının bugün tesislere giderek Emre Belözoğlu'yla buluştuğu video ortaya çıktı. Belözoğlu videoda: "Ben 2 aydır buradayım. Desteğinizi hissediyoruz. Desteğini sokakta da görüyorum. Tribünde de görüyorum. Hepinizden biz razıyız. Sizin de mutlu olacağınız inşallah günlerimiz gelsin diye buradayız. Bundan şüpheniz olmasın. Bu süreç bizi daha güçlü çıkaracaktır." dediği duyuluyor.

Genç teknik adam ayrıca, "Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

 


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