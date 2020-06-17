Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmada önce sarı sonra da kırmızı kart görerek atıldı.



"ALLAH'TAN KORK CÜNEYT HOCA!"



Serdar Aziz, Sörloth'un müdahalesiyle yerde kalınca, yedek kulübesinde duran Emre, pozisyonun içindeki Sörloth ile diyaloğa girdi. Pozisyon sonrası sarı kart gören Emre hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. Bu tepki nedeniyle sarı kart gören Emre itirazlarına devam ederken, "Allah'tan kork! Sörloth'un yaptıkları ne olacak? Bir de ona bak sana hoca!" diye bağırınca, ikinci sarıdan kırmızı kartla kulübeden atıldı.



CEM DİZDAR'IN YORUMLARI;

"ALLAH, ÇAKIR'I NEDEN KORKUTSUN?"



Emre Belözoğlu'nun Cüneyt Çakır'a söylediği sözleri TRT Spor'da yayınlanan 'Spor Manşet' programında değerlendiren spor yazarı Cem Dizdar "Allah, Cüneyt Çakır'ı neden korkutsun? Ne işi var bu konuların futbolda? Emre Belözoğlu karşı kaç kez 'Profesyonel yardım alıyorum' dedi. Bu bilime karşı bir yürüyüş. Emre Belözoğlu için hala bunları konuşuyoruz. Futbolda komple davranış bozukluğu var." ifadelerini kullandı.



"HAYDİ UEFA MAÇINDA YAP!"



Cem Dizdar ayrıca "Şu maç bir UEFA maçı olsa haydi kenarda o maskeyi takma bakalım ne oluyor! Kenardan da 'Giuseppe Hoca, Giuseppe Hoca' diye bağır! Neler olacak bakalım! Ama burada alışılmış, arkasına gücü alan bunu yapıyor! Herkes kazanmak istiyor, herkes böyle yapsa ne olur?" şeklinde yorum yaptı.



